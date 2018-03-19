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Глава ЦИК объявила предварительные итоги президентских выборов

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила предварительные итоги президентских выборов, прошедших в России 18 марта.

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«ЦИК обработал 99,84% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин получает 76,66% голосов», — заявила она.

За действующего главу государства проголосовали 56 206 514 избирателей.

Памфилова также сообщила, что кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,8% голосов, на третьем месте — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. 

Четвертое место заняла выдвинутая «Гражданской инициативой» Ксения Собчак с 1,67% голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский («Яблоко») — 1,04%, Борис Титов (Партия Роста) — 0,76%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,68%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65% голосов. 

Ранее, 19 марта, сообщалось, что, по данным ЦИК, после обработки 99,83% протоколов, явка в России составила 67,47%.

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