«Нас ждет успех»

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ. По данным ЦИК, после обработки 60,02 % итоговых протоколов действующий глава государства набрал 75,57% голосов. Это абсолютный рекорд за новейшую историю выборов, начиная с 2000-го года, первого срока Владимира Путина. 18 марта в День воссоединения Крыма с Россией впервые президента выбирали Крым и Севастополь, российского лидера на полуострове поддержало более 90% избирателей. Глава государства, выступая на митинге-концерте "Россия. Севастополь. Крым" поблагодарил за поддержку, заявив, что в результатах голосования он видит доверие и надежду людей, и пообещал работать так же напряженно и еще более результативно. Эксперты отмечают, что нынешняя кампания стала одной из самых прозрачных и честных.

После обработки 60,02% протоколов ни один из кандидатов не смог приблизится к результату Владимира Путина - 75,57% голосов. Граждане оказали главе государства рекордную поддержку за все сроки его работы на посту президента.

У кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 12,92%. Он не смог превзойти результат лидера компартии Геннадия Зюганова, который шесть лет назад набрал 17,18%. Владимир Жириновский немного ухудшил свой результат 6,19% (6,22% в 2012 году). Ксения Собчак («Гражданская платформа») получила 1,44%. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский, который конкурировал с ней за голоса либерального электората, набрал только 0,85%. Кандидат от Партии роста, бизнесомбудсмен Борис Титов — 0,66%. Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») получили по 0,65% и 0,63% соответственно.

На концерте-митинге "Россия. Севастополь. Крым" Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку.

— Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны: спасибо вам большое за результат, — сказал президент. - Все, кто сегодня голосовал — это наша большая общенациональная команда. Мы будем думать о будущем нашей великой родины, о будущем наших детей. И действуя так, мы, безусловно, обречены на успех. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России.

Говоря о рекордной поддержке, российский лидер заявил:

— Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, — доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно, и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех.

Уже на встрече со своими сторонниками и доверенными лицами в предвыборном штабе президент подчеркнул: важно объединять усилия всех людей вне зависимости от того, за какого кандидата они проголосовали на этих выборах. России необходим прорыв, рывок.

— Перед нами огромные вызовы и мы должны эти вызовы преодолеть, — сказал он.

Отвечая на вопрос "Известий" о запрете гражданам России голосовать на Украине, президент назвал этот факт "безобразием", однако подчеркнул, что "Россия, напротив, сделает так, чтобы украинцам было комфортно в нашей стране".

Владимир Путин провел очень активную избирательную кампанию с большим количеством региональных поездок, подчеркнул, комментируя "Известиям" предварительные итоги голосования, директор ИСЭПИ по исследованиям Александр Пожалов. Он отметил, что во время публичных мероприятий действующий президент уделял достаточно много внимания вопросам регионального развития и решению проблем, значимых для отдельных субъектов РФ. По мнению эксперта, это способствовало активности избирателей.

Политолог Антон Хащенко напомнил, что основной кандидат не участвовал в дебатах, и это дало определенное преимущество его конкурентам.

— Дебаты нужны для того, чтобы избиратель лучше узнал кандидата и его программу. А Путина отлично знают — не только по словам, но и по конкретным действиям. Люди понимают, зачем он идет на новый срок и что будет делать, — подчеркнул эксперт.

Сегодня большинство людей демонстрирует поддержку нынешнему курсу, отметил, в свою очередь, глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Голосование кандидатов

Действующий глава государства традиционно голосовал на участке 2151, расположенном в Российской академии наук на улице Косыгина в Москве. Как и другие избиратели, вместе с бюллетенем он получил значок «Я выбрал президента России». После голосования Владимир Путин коротко пообщался с журналистами. У главы государства поинтересовались, какой процент голосов в свою поддержку он счел бы успешным результатом.

— Любой, что дает право исполнять должность президента, — подчеркнул президент.

В день голосования российский лидер работал по обычному графику и провел несколько встреч.

На том же участке, что и Владимир Путин, проголосовал и Сергей Бабурин. Павел Грудинин посетил участок в Совхозе имени Ленина, Борис Титов — в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Остальные кандидаты голосовали в Москве — как и глава ЦИКа Элла Памфилова, которая призналась, что ей пришлось отстоять получасовую очередь на избирательном участке.

Прозрачность и легитимность

По данным ЦИК, к моменту проведения президентских выборов в 2018 году количество избирателей в списках стало меньше, чем в 2012-м. Шесть лет назад в протоколах ЦИК значилось 109 млн 385 тыс. человек. После того, как списки почистили от «мертвых душ» и повторов, официальное количество избирателей сократилось до 108 млн 968 тыс. 869 человек.

— Мы использовали новый механизм, позволяющий голосовать по месту пребывания. Его защита исключает двойные записи в реестре избирателей. Кроме того, была проведена работа по очистке списков от «мертвых душ». Впервые видеокамерами были оснащены все ТИКи, что также помогло контролировать чистоту избирательных процедур. Невозможно было подделать и протоколы, так как они защищены QR-кодами, — заявил "Известиям" член ЦИК Александр Клюкин.

Эксперты отмечают, что ставка властей и Центризбиркома на открытость и легитимность выборов повысила уровень доверия к голосованию. При этом большинство высказанных претензий не имели под собой оснований.

Так, "безосновательными" назвал возможные попытки признать выборы нелегитимными в связи с отказом снять с них Павла Грудинина глава ФоРГО Константин Костин. Он напомнил, что зарубежные счета кандидата от КПРФ значились в отчете швейцарских налоговых органов за прошедший календарный год.

— Если бы они предоставили информацию на конец января, и счета все еще были бы открыты, это стало бы основанием для аннулирования регистрации. Но Грудинин подавал документы уже в новом году и в январе уведомил ЦИК о закрытии счетов, — пояснил эксперт.

Мобильность и информированность

Большую роль в повышении явки сыграла и новая технология открепления избирателей от своих участков, отметили эксперты. По данным ЦИК, 5 млн 676 тыс. 829 человек подали заявление о голосовании по месту пребывания посредством системы «Мобильный избиратель». Кроме того, возможность проголосовать на дому или добраться до участка с помощью волонтеров организовали и для маломобильных граждан.

— Облегчение доступа на избирательные участки сделало свое дело, — считает Глеб Кузнецов. — Людям стало легче голосовать, отменили это «крепостное право» с открепительными удостоверениями.

Александр Пожалов, в свою очередь, обратил внимание, что благодаря информационной кампании ЦИК, которая длилась почти три месяца, все избиратели неоднократно получили информацию о выборах по самым разным каналам. Объем информирования «нарастал, как снежный ком», заметил он.

— Можно сказать, опыт удался, и в этом смысле ЦИК большие молодцы. Пригласительная кампания и мобильное голосование себя оправдали — именно поэтому мы имеем такие хорошие показатели явки на текущий момент, — подчеркнул глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Информирование избирателей проведено "на пять с плюсом", отметил и Константин Калачев.

— У людей к институту выборов сформировано качественно новое отношение — голосовать стало популярно, люди поверили, что каждый голос важен, — сказал он.

Уровень явки

На момент сдачи номера ЦИК обнародовал показатели явки только по состоянию на 19.00 московского времени — проголосовало 59,59% избирателей.

По данным региональных избиркомов, общая явка в Москве составила 60,08%, в Санкт-Петербурге — 64,49%.

В этой кампании значительно выше уровень гражданского участия - даже в российских генконсульствах за рубежом были очереди, отметил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

— Перед выборами многие опасались, что людям будет неинтересно, что они не захотят идти на участки. Всем "маловерам" российская политическая нация дала четкий недвусмысленный ответ, — сказал эксперт.

По словам гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, изменилась и структура явки. Главное ее отличие — рост числа молодежи.

— Часть информационной кампании была очень жестко сфокусирована на молодую аудиторию, на активного избирателя, который способен перемещаться и не привязан к одну и тому же месту жительства. И их, в отличие от прошлых лет, удалось привлечь, — отметил он.

Окончательные данные о голосовании по каждому региону должны быть представлены не позднее 22 марта, по стране — до 29 марта.