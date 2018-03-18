Ход народа

С 8 утра 18 марта по всей стране открылись избирательные участки. Несмотря на то, что в столичном регионе минувшая ночь стала самой холодной с начала весны, к 10:00 проголосовать пришли уже 8 процентов избирателей. Высокий уровень активности избирателей показали жители Крыма: если до полудня свой голос отдали почти 15% жителей полуострова, то к закрытию участков явка составила 65%. За ходом голосования проследил портал iz.ru.

Явка стабильна

По данным exit poll, опубликованным фондом «Общественное мнение» (ФОМ), за действующего главу государства проголосовали 77% избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ, директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин с 11,8% голосов, на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,9%. Дальше претенденты на высший руководящий пост распределились в следующем порядке: кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак (1,8%), основатель «Яблока» Григорий Явлинский (0,9%), председатель Партия роста Борис Титов (0,7%), глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин (0,6%) и кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин (0,6%).

Exit poll Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) демонстрирует примерно тот же расклад. По данным исследования социологов, Путин получил поддержку 73,9% избирателей, Грудинин — 11,2%, Жириновский — 6,7%. Официальные итоги выборов станут известны в понедельник, 19 марта. По итогам обработки 25% протоколов с абсолютным большинством голосов — 72,53% — лидирует Путин, следом Грудинин с показателем в 15,44%, у Жириновского — 6,84%. Ксения Собчак, по предварительным данным, набирает 1,39% голосов.

Выборы_1 Во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В целом по стране ЦИК отмечает рекордные показатели явки. До полудня участки посетили 16,5 процента избирателей, что в 2,5 раза превышает показатели 2012 года. Такие данные привела журналистам глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«На 10:00 в 2000 году явка составила 6,36%, в 2004 — 8,01%, 2008 — 8,94%, 2012 — 6,53%, 2018 — 16,55%», — сказала Памфилова. ЦИК остановил счетчик явки 19:00 по мск, к этому моменту проголосовали 59,5% граждан страны. Окончательные результаты с учетом явки избирателей за рубежом будут известны к утру понедельника, 19 марта.

Пик активности в центральном регионе пришелся на 12-16 часов. Уже к полудню явка по всей стране составила почти 35%. К тому времени на Дальнем Востоке приступили к подсчету голосов. Явка на Камчатке составила 63,86%. В Чукотском автономном округе явка превысила 76%. Чтобы развлечь избирателей на участке в Петропавловске-Камчатском нарисовали «классики», по которым прыгали дети, пришедшие вместе с родителями.

Выборы_3 В информационном центре ЦИК России в день выборов президента РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

К 17:00 избирательные участки посетили более половины жителей страны: явка по России составила уже 51,9%. К 19:00 показатель приблизился к 60%.

По Москве к 15:00 число проголосовавших избирателей составило 40%. Наивысший уровень избирательной активности продемонстрировала республика Тыва. Там избирательные участки посетили 83,86% жителей.

В Крыму выборы президента России проходят впервые. На полуострове работает самый большой избирательный участок. Он находится в зале регистрации нового аэропорта Симферополя, его площадь составляет 6 тысяч квадратных метров. Раньше всех туда приехали строители крымского моста. Вместе с ними на участке появился и главный символ строительства – кот Мостик.

Выбор кандидатов

Большинство кандидатов в президенты пришли на избирательные участки еще в первой половине дня. Действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на участке в Российской академии наук на Ленинском проспекте примерно в 9:30 по мск. Президент заявил, что сочтет успешным любой результат на выборах, который позволит ему снова возглавить страну.

На том же участке около полудня проголосовал кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.

Выборы_2 Действующий президент РФ, кандидат на пост президента РФ Владимир Путин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 2151 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин проголосовал на участке в подмосковном совхозе имени Ленина в 10:15 по мск. Он рассказал окружающим, что пребывает в «великолепном» настроении.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел на избирательный участок №2714 в Москве. Кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин пришел на участок №137 на Новослободской улице вместе с матерью.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов проголосовал в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Григорий Явлинский пришел на участок № 2579 в Крылатском районе Москвы.

Последней из кандидатов на участок приехала Ксения Собчак. Вместе с супругом Максимом Виторганом они пришли на участок №158 в музыкальной школе имени Бетховена в Москве.

Дельтапланами, снегоходами

На избирательных участках заметили известных артистов и деятелей искусства. Николай Цискаридзе голосовал в Приморье, Олег Газманов — в Красноярском крае, Лариса Долина приехала в Рязань, Стас Михайлов — в Истре, а Жерар Депардье пришел на избирательный участок в Париже. Филипп Киркоров после голосования был окружен толпой поклонников и вместе с ними исполнил песню. Российский исполнитель Егор Крид приехал на избирательный участок вместе с рэпером Тимати. Исполнители активно призывали своих поклонников последовать их примеру. Оживление среди избирателей вызвало появление на участке певицы Ольги Бузовой.

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) 17 Мар 2018 в 11:24 PDT

В ряде отдаленных областей к участкам организовали бесплатный проезд. Например, для многодетной семьи из 30 человек в Волгоградской области организовали трансфер от дома до места голосования. Родители вместе с девятью детьми и родственниками приехали на специальном автобусе.

В числе первых проголосовал россиянин Владимир Горохов, работающий в Судане. Ему доставили бюллетень на вертолете.

«Проголосовать одним из первых россиян — это большая честь и гордость. Гордость за себя и страну, которая помнит о тебе, где бы ты ни был. Вперед к светлому будущему!» — написал мужчина в описании к снимку в Instagram.

Впрочем, некоторые жители самостоятельно проделали долгий путь, чтобы отдать голос. Так, например, ямалец Евгений Худи проехал 180 километров на снегоходе, чтобы опустить бюллетень в урну. Еще столько же ему пришлось проехать, чтобы вернуться домой. Свой поступок мужчина объяснил тем, что считает выбор президента делом настолько ответственным, что никакие отговорки не должны останавливать человека.

Житель Нижегородской области и вовсе прилетел к избирательному участку на дельтаплане. Чтобы отдать свой голос он вылетели из деревни Елизарово и приземлился в Арзамасе перед школой «Сельхозтехника», где расположен участок.

Некоторые избиратели творчески подошли к дню голосования. В Бурятии на избирательный участок пришел человек в костюме медведя. Представители избирательной комиссии в Северобайкальске нашли мужчину в своих списках и выдали бюллетень. В Петербурге голосовать пришла группа в костюмах рыцарей.

В Псковской области свой голос за кандидата отдал местный житель в костюме стрельца. Сотрудники избиркома также проверили у него документы и выдали бланк. А в Ленинградской области молодой человек смастерил костюм межконтинентальной ракеты «Сармат» и прошел в кабинку для голосования. В Новосибирске на одном из участком заметили человека в костюме телепузика.

Жители Чечни устроили танцы перед избирательным участком. Очевидцы сняли происходящее на видео.

В Татарстане на избирательный участок пришли молодожены. Сразу после регистрации брака в ЗАГСе они направились на голосование вместе со всеми гостями. Для молодых - эти выборы президента стали первыми. В Ингушении в день выборов на избирательные участки пришли сразу 18 пар новобрачных. В подарок от муниципальных властей им вручили бытовую технику. Кроме того, в республике принял участие старейший житель России –122-летний Алпаз Илиев. Урну для бюллетеня принесли ему домой.

Житель республики Марий Эл решил провести день выборов по-особенному и сделал предложение своей девушке прямо на избирательном участке, после того, как она вышла из кабинки.

Выборы без границ

Повышенный ажиотаж наблюдался на участках, расположенных в российских консульствах за рубежом. В Таиланде россияне выстраивались во многочасовую очередь, чтобы отдать свои голоса. На участках в Бангкоке, Паттайе и на Пхукете с самого утра собрались избиратели. К полудню проголосовали свыше 3 тысяч человек.

На избирательном участке в городе Панаджи (Индия) очередь растянулась на несколько лестничных пролетов.

Аналогичная ситуация сложилась возле посольства России в Берлине. Очередь из желающих проголосовать растянулась на 50 метров, сообщается в официальном телеграм-канале МИД России. Скопление людей было замечено возле избирательного участка в Афинах. Внушительная очередь собралась возле посольства в Ташкенте.

Очень много желающих проголосовать и в столице Узбекистана Ташкенте pic.twitter.com/A1YQCgDGu0 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 18 марта 2018 г.

Российские биатлонисты проголосовали на выборах президента России в норвежском Осло, где проходит этап Кубка мира. Спортсмены рассказали, что готовились к событию заранее и не могли пропустить выборы президента. В КНДР явка была стопроцентной. Проголосовали все 112 россиян, находящиеся в Северной Корее. Большинство из них — сотрудники российского посольства и члены их семей.

Когда на Алтае и в Сибире закрылись избирательные участки, голосование началось в российских представительствах в США. Участок в Вашингтоне лично открывал посол России в США Анатолий Антонов. За день до выборов кафе Village в Бруклине, где должно было проходить голосование, облили краской.

"К сожалению, были факты провокаций. Были те люди, которые, я думаю, не понимают, что такое президентские выборы и насколько важно не мешать их проведению", - заявил Антонов

На территории Украины здания российских представительств, где должны были открыться избирательные участки, были заблокированы силовиками. Посольство России в Киеве оцеплено сотрудниками Нацгвардии. Во Львове вокруг здания дипмиссии выставили металлическое ограждение вокруг которого дежурят полицейские. ОБСЕ решило не вмешиваться в ситуацию и предложила России и Украине самостоятельно решать вопрос.