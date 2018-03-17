Работающему в пустыне Судана россиянину привезли бюллетень для голосования

Мужчине, который работает в суданской пустыне в Африке, привезли бюллетень для голосования на выборах президента России.

Владимир Горохов стал одним из первых россиян, которые проголосовали на выборах президента России. Бюллетень в пустыню мужчине привез посол на вертолете. Владимир сфотографировал воздушное судно и выложил на своей странице в Instagram.

«Проголосовать одним из первых россиян — это большая честь и гордость. Гордость за себя и страну, которая помнит о тебе, где бы ты ни был. Вперед к светлому будущему!» — написал мужчина в описании к снимку.