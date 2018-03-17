Летучая сняла шуточный ролик о визите на избирательный участок

Телеведущая Елена Летучая записала небольшой шуточный ролик о визите на избирательный участок для голосования на выборах президента России. Запись телеведущая опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Сюжет юмористической зарисовки строится на том, что все люди на избирательном участке, начиная с охранника до членов избирательной комиссии, уверены, что Летучая пришла к ним с проверкой.

Все действующие герои пытаются показать ведущей свои документы и лицензии на деятельность. Сама же Летучая, согласно ролику, пришла только для того, чтобы «сделать выбор».

«За последние несколько лет образ строгой и могучей Лены Летучей крепко прилип ко мне, где бы я ни появилась. Люди даже побаиваются меня», — написала она в описании к видеозаписи.

Также ведущая рассказала, что в день выборов будет находиться в Испании, поэтому проголосовала досрочно. За кого именно она отдала свой голос Летучая пообещала рассказать 19 марта, чтобы не нарушать день тишины. Также она призвала всех посетить выборы 18 марта, отметив, что это важно.