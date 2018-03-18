Ямалец преодолел почти 200 км ради голосования на выборах президента РФ

Ямалец Евгений Худи преодолел на снегоходах около 180 км для того, чтобы проголосовать на выборах президента России в Яр-Сале. Такой же путь предстоит ему обратно на факторию в Ямальском районе.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что считает выбор президента делом настолько ответственным, что никакие отговорки не должны останавливать человека.

В день выборов на фактории пожелали голосовать шесть человек, сообщает «Север-пресс».

Ранее сообщалось, что парикмахер из Барнаула вынесла бюллетень с избирательного участка, чтобы оставить себе на память о выборах президента России. Сотрудники провели с ней беседу на тему недопустимости организации «карусели».

18 марта россияне голосуют за одного из восьми зарегистрированных кандидатов: Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Ксению Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского.