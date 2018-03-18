Парикмахер из Барнаула хотела оставить себе бюллетень на память о выборах

Жительница Барнаула вынесла бюллетень с избирательного участка, чтобы оставить себе на память о выборах президента России, сообщил журналистам начальник главного управления МВД РФ по Алтайскому краю Олег Торубаров.

В первые часы голосования в Барнауле полиция зафиксировала нарушение — женщина, придя на участок, не стала голосовать, а забрала бюллетень и ушла. Сотрудники провели с ней беседу на тему недопустимости организации «карусели». В процессе разбирательств выяснилось, что она парикмахер и решила оставить бюллетень себе на память, рассказал Торубаров.

В Алтайском крае на 10:00 местного времени (7:00 мск) проголосовали уже 187 321 человек. Это составляет 10,36%.