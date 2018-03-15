Избирательная система готова к выборам

Российская избирательная система полностью готова к предстоящим выборам президента, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Более 5,6 млн избирателей уже заявили о желании проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания. На выбранные участки придет «подавляющее большинство» из них, рассказал «Известиям» член ЦИК Александр Клюкин. Эксперты отмечают, что возможность проголосовать по месту нахождения — важнейшее достижение, а ЦИК проделала огромную работу по откреплению избирателей и ликвидации этого «крепостного права».

На презентации информационного центра в ЦИК Элла Памфилова призналась, что боится сглазить, но подчеркнула, что ЦИК уверена в готовности системы к выборам главы государства.

— Мы гарантируем, что мы в полной мере обеспечим свободное, осознанное волеизъявление всех наших граждан на этих величайших по значимости выборах для нашей страны, — заявила глава Центризбиркома.

Она добавила, что сегодня воздействовать на ГАС «Выборы» невозможно: ее не может администрировать даже ЦИК. По мнению Эллы Памфиловой, степень защиты системы такова, что «все хакеры отдыхают». Глава ЦИК также сообщила, что 18 марта во всех 85 регионах страны на более чем половине участков будет организовано видеонаблюдение.

Существенная часть избирателей планирует проголосовать на предстоящих выборах по месту пребывания, а не регистрации. По данным зампреда ЦИК Николая Булаева, уже обработано более 5,6 млн соответствующих заявлений от граждан.

Член ЦИК Александр Клюкин в беседе с «Известиями» напомнил, что новый механизм был опробован в некоторых регионах в 2016-2017 годах. По его словам, среди тех, кто подавал заявление о голосовании по месту пребывания, явка составляла 70%.

— То есть и на эти выборы из 5,6 млн, которые уже включены в список по месту нахождения, придет подавляющее большинство. Иначе бы они не подавали заявление. Механизм повышает дисциплину избирателя, — подчеркивает член ЦИК.

За ходом выборов, как ожидают в Центризбиркоме, будут активно следить наблюдатели, из которых 1,5 тыс. — иностранные и международные. Атмосферу взаимодействия с ними за последнее время удалось кардинально изменить, считает Элла Памфилова.

— Несколько лет назад члены комиссий и наблюдатели часто были заклятыми врагами, атмосфера была враждебной, каждый считал, что его хотят поймать, — напомнила глава ЦИК.

По ее словам, в информационном центре ЦИК, куда стекаются данные о голосовании со всей страны, 18 марта будут работать не менее 2000 журналистов. Но проследить за ходом голосования смогут все желающие: Центризбирком обещает организовать прямую трансляцию у себя на сайте.

Сам информационный центр откроется 17 марта в 23.00 мск — в этот момент на Дальнем Востоке начнут работу первые избирательные участки. Сразу после открытия ЦИК планирует организовать прямое включение с Камчатки.

— Мы поговорим с первым избирателем в нашей стране, — пообещал Александр Клюкин.

Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов считает, что важнейшее достижение, которое позволяет говорить о полной готовности к выборам — это новый механизм голосования по месту пребывания. Процедура достаточно открыта и неоднократно разъяснялась гражданам, отметил политолог.

— Центризбирком провел гигантскую работу, чтобы дать избирателям удобный для них и прозрачный для наблюдателей способ открепления от участка по прописке, ликвидировать это «крепостное право», — сказал Александр Пожалов.

По данным эксперта, пожелавшие голосовать по месту пребывания 5,6 млн человек составляют около 5% российских избирателей. Это больше, чем голосовало по открепительным удостоверениям, напомнил он.

Говоря об уровне готовности к выборам, политолог также указал на определенный уровень доверия между ЦИК и независимым наблюдательским сообществом, а также отметил широкую кампанию по информированию избирателей.

— Нынешнему руководству ЦИК удалось заложить в бюджет и полностью реализовать программу максимального информирования о выборах, которая была необходима для повышения явки и соответствует высокому статусу президентских выборов. Какой бы ни оказалась явка в итоге, ЦИК со своей стороны сделала всё для привлечения избирателей на участки, — подчеркнул политолог.

Для Эллы Памфиловой это первые президентские выборы в качестве главы ЦИК, и она стремится максимально достойно решить эту задачу, отметил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По его мнению, подготовленность к выборам складывается из нескольких факторов и зависит в том числе от компетентности сотрудников избиркомов, их способности соблюдать закон и реагировать на его возможные нарушения.

Эксперт считает, что со стороны руководства ЦИК прозвучали четкие сигналы — как формальные, так и неформальные — о необходимости не допустить никаких нарушений. Во всех ключевых аспектах Центризбирком и вся система избирательных комиссий в этом году демонстрирует высокую готовность, заключил он.