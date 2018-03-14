В ЦИК рассказали о случаях отмены итогов выборов

При обнаружении незакрытых иностранных счетов у победителя президентских выборов итоги голосования будут признаны недействительными, аналогичная ситуация у проигравших кандидатов не повлияет на избирательный процесс, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

«Сейчас, после 10 марта, никого мы сами снимать уже не можем, у нас нет никаких оснований, что бы сейчас ни вскрылось. Гипотетически представим: если выяснилось, что у победителя в ряде стран есть какие-то счета незакрытые — это основание выборы отменить, признать недействительными», — уточнила Памфилова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Глава ЦИК добавила, что незакрытые иностранные счета других кандидатов не скажутся на избирательном процессе, этим вопросом займется налоговая служба.

«А проигравший вообще никакого значения для итогов выборов, для этого процесса не имеет. С ними будет разбираться (уже поскольку там 22 административных нарушения), налоговая, там штрафы. Это не вопрос избирательной комиссии», — заключила Памфилова.