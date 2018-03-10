ЦИК обратилась в Генпрокуратуру из-за мата Жириновского на дебатах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России направила обращение в Генпрокуратуру после нецензурной брани кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского в адрес Ксении Собчак на теледебатах. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Да, один из кандидатов это безобразие позволил себе - нецензурную брань. И мы сразу отреагировали - соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру», –– сказала Памфилова в эфире НТВ.

Она отметила, что ЦИК следит за поведением по отношению к кандидатам.

«Мы должны следить, чтобы наших кандидатов никто не обижал. Поэтому наши замечания тем, кто некорректно ведет себя по отношению к ним. А что уж они между собой... извините, как они общаются, это дело их культуры, воспитания и этики. И ЦИК не может им махать пальчиком», –– сказала глава ЦИКа.

Также Памфилова подчеркнула, что снять какого-либо кандидата с выборов уже невозможно.

«Была такая возможность, если бы кто-то из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта. И тогда суд мог бы рассмотреть это за пять дней до выборов. Сегодня уже все – нереально», –– заключила она.

Напомним, что конфликт между Собчак и Жириновским произошел в конце февраля на теледебатах. Когда лидер ЛДРП перебил одного из участников, Собчак призвала Жириновского к спокойствию, а после облила водой.

В ответ на это политик позволил себе несколько резких высказываний в ее адрес, в том числе нецензурных.