Виторган отреагировал на поведение Жириновского по отношению к Собчак

Муж кандидата в президенты России Ксении Собчак Максим Виторган отреагировал на поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который допустил многочисленные оскорбления в адрес его супруги во время теледебатов на одном из федеральных каналов.

«Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съемочного кадра, будет относиться к нему с жалостью, которой достоин больной человек», — сказал Виторган, отметив, что привык не обращать внимание на подобных «больных» людей, передает радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, что конфликт между Собчак и Жириновским произошел в ходе предвыборных дебатов кандидатов в президенты. Глава ЛДПР перебил выдвиженца от партии «Общероссийский народный союз» Сергея Бабурина во время речи. После чего Собчак призвала Жириновского к спокойствию, однако в ответ он ее оскорбил.

Затем Собчак плеснула в политика водой. После этого либерал-демократ продолжил произносить ругательства в адрес оппонентки, допуская при этом ненормативную лексику.