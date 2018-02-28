Собчак облила Жириновского водой во время дебатов

Кандидат в президенты России Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который в ходе дебатов на телеканале «Россия 1» оскорбительно высказался в отношении Собчак.

Инцидент между политиками произошел во время выступления кандидата в президенты России Сергея Бабурина. Владимир Жириновский вмешался в него, Ксения Собчак призвала лидера ЛДПР к спокойствию. В ответ Жириновский оскорбительно высказался в ее адрес, сообщает «РИА Новости».

Чтобы прервать поток оскорблений, Собчак вылила на противника стакан воды, отметив, что пользуется методами Владимира Жириновского, после чего глава ЛДПР позволил себе нецензурные выражения прямо в эфире. Успокоить кандидата в президенты попытался и Владимир Соловьев, но в итоге Жириновский успокоился сам, высказав всё, что думает.