Центризбирком проведет консультации с телеканалами по поводу дебатов

Центризбирком намерен обсудить с телеканалами вопросы и претензии, которые возникли у кандидатов в президенты России, к формату, а также времени выхода дебатов в эфир. Об этом заявила глава ведомства Элла Памфилова.

Сообщается, что все кандидаты уже спланировали график своих поездок, но, чтобы попасть на выделенное время, многим придется менять планы. Также отмечается, что ранее темы дебатов всегда согласовывались с кандидатами в президенты.

Элла Памфилова подчеркнула, что при рассмотрении этого вопроса все члены ЦИК с правом совещательного голоса, а также представители кандидатов при жеребьевке не возразили и не высказали ни одного замечания.

Также она отметила, что, исходя из уважения к избирателям, ЦИК деликатно и осторожно проявляет инициативу и проводит консультации, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом Памфилова посоветовала кандидатам выбрать, что для них приоритетнее, и сделать график более гибким. Также Памфилова уточнила, что, по ее данным, темы дебатов с кандидатами каналы согласовывают и сейчас.