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Памфилова указала не недопустимость политической агитации в школах

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала «поберечь нашу школу от разного рода политических страстей».

«Некоторые наши оппозиционеры используют школьников. Взрослые дяди, которые просто подставляют ребят под статью, заставляя разносить фальшивые материалы, листовки разного рода, скажем, с радикальными призывами», — заявила она на заседании ЦИК.

По её словам, некоторые педагоги также занимаются «разного рода агитацией, политинформацией, далекой от школы».

Этим фактам, по выражению главы ЦИК, «нужно дать принципиальную оценку».

Элла Памфилова направила письмо о предвыборных мероприятиях в школах главе Минобрнауки Ольге Васильевой, уточняет «Интерфакс».

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