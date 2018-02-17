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Памфилова рассказала, как делать селфи на избирательных участках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова порекомендовала избирателям повременить с публикацией селфи с бюллетенем до конца голосования, чтобы это не было расценено как агитация.

«Ну пожалуйста… Главное, сами любуйтесь, но попридержите это до того, когда уже закончится голосование, чтобы это не расценивалось как какая-то дополнительная агитация. Так что аккуратно с селфи, держите при себе», — отметила Памфилова в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Глава ЦИК посоветовала политическим деятелям 1990-х годов, критикующим работу комиссии в ходе текущей президентской кампании, вспомнить, как они проводили избирательную кампанию по выборам главы государства в 1996 году.

«Меня особенно впечатляет такая пафосная критика, которая абсолютно не основана на законе, со стороны некоторых наших очень известных людей политики и политологии, тех, что входили в свое время в разного рода информационные корпорации, тех, которые в свое время проводили кампанию 1996 года», — добавила Памфилова.

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