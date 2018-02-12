Памфилова попросила Грудинина предоставить данные о счетах за границей

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова призвала кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина самостоятельно предоставить в ЦИК информацию о закрытии его иностранных счетов. Соответствующее заявление она сделала в понедельник в ходе заседания ЦИК.

«У нас получается так: за Павла Николаевича в основном партия ратует, ходатайствует. Мы хотели бы, чтобы он сам как кандидат (предоставил в ЦИК данные — Ред.) — чтобы побыстрее, ускорить процесс, чтобы поставить все точки над «i», — приводит слова Памфиловой «Интерфакс».

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что родственники Грудинина приобрели осенью 2017 года в Испании дом стоимостью более €780 тыс. Отмечалось, что в доме три этажа, на участке расположен бассейн. Общая площадь дома составляет более 200 кв. м. Сам Грудинин позже косвенно признал наличие зарубежной недвижимости в собственности у своих детей.

Павел Грудинин был зарегистрирован 12 января как беспартийный выдвиженец от КПРФ. Поскольку он участвует в президентской гонке от парламентской партии, для регистрации ему не нужно было собирать подписи в свою поддержку.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.