Прямой эфир

Памфилова раскритиковала Мособлизбирком за организацию школьного референдума

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала недопустимой организацию избирательной комиссией Московской области так называемого школьного референдума в день выборов президента России 18 марта.

«Сама избирательная комиссия Московской области своим постановлением принимает решение о проведении так называемого школьного референдума. Это вообще ни в какие ворота на лезет», — сказала она на заседании Центризбиркома.

Как сообщает ТАСС, ЦИК отменила решение Мособлизбиркома о проведении школьного референдума 18 марта и предупредила его главу Ирину Коновалову о возможном выражении ей недоверия и досрочном расформировании комиссии.

Памфилова отметила, что направит информацию о сложившейся ситуации губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Если так будет продолжаться, может быть, дело дойдет до досрочного расформирования комиссии», — добавила она.

В конце января Памфилова назвала недопустимым проведение школьных референдумов в помещениях участковых избирательных комиссий, где будет проходить голосование на выборах президента России 18 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памфилова заявила об избавлении избирательных списков от «мертвых душ»
Памфилова сообщила об отсутствии жалоб на деятельность ЦИК

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017