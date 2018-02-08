Памфилова раскритиковала Мособлизбирком за организацию школьного референдума

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала недопустимой организацию избирательной комиссией Московской области так называемого школьного референдума в день выборов президента России 18 марта.

«Сама избирательная комиссия Московской области своим постановлением принимает решение о проведении так называемого школьного референдума. Это вообще ни в какие ворота на лезет», — сказала она на заседании Центризбиркома.

Как сообщает ТАСС, ЦИК отменила решение Мособлизбиркома о проведении школьного референдума 18 марта и предупредила его главу Ирину Коновалову о возможном выражении ей недоверия и досрочном расформировании комиссии.

Памфилова отметила, что направит информацию о сложившейся ситуации губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Если так будет продолжаться, может быть, дело дойдет до досрочного расформирования комиссии», — добавила она.

В конце января Памфилова назвала недопустимым проведение школьных референдумов в помещениях участковых избирательных комиссий, где будет проходить голосование на выборах президента России 18 марта.