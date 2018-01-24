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Памфилова сообщила об отсутствии жалоб на деятельность ЦИК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Центральная избирательная комиссия России не получила ни одной жалобы относительно ее деятельности или деятельности региональных избиркомов. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

«У нас оказалось, что ни одной жалобы, которая касалась бы деятельности ЦИК или наших коллег в регионах, нет», — приводит ее слова ТАСС.

Вместе с тем Элла Памфилова отметила, что в комиссию были направлены 16 жалоб, которые касаются порядка сбора подписей в поддержку кандидатов, и 52 обращения граждан по поводу информационного обеспечения выборов. ЦИК разослала полученные материалы в регионы и попросила компетентные органы проверить достоверность этих сведений.

«Там, где факты подтвердятся, при проверке подписей после 31 января эти факты будут учтены, и если будут основания, эти подписи будут вычитаться», — пояснила председатель Центризбиркома.

23 января замглавы ЦИК Николай Булаев сообщил, что кандидатам в президенты, у которых будут обнаружены иностранные финансовые активы, отменят регистрацию на выборах.

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