Более 150 иностранных депутатов посетят президентские выборы в России

Более 150 иностранных депутатов приедут в качестве наблюдателей президентских выборов в России в марте 2018 года по приглашению Госдумы РФ. Парламентарии из Европы, Азии, Южной Америки и Африки будут работать параллельно с представителями международных организаций. Об этом «Известиям» рассказали три источника в российских парламентских кругах. По их словам, часть депутатов посетят избирательные участки в Крыму. Эту информацию подтвердили в нижней палате парламента и Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил «Известиям», что здравый смысл в отношении к полуострову постепенно возвращается в европейскую политику.

В список приглашенных уже включены парламентарии практически из всех стран Евросоюза: Австрии, Германии, Италии, Польши, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии и других. Приедут также представители Бразилии, Вьетнама, Израиля, Индии, Индонезии, Таиланда, Южной Африки и Японии.

— Будут политики самого разного спектра: левые, правые, центристы. Они будут наблюдать за избирательным процессом во всех регионах страны, включая Крым, куда поедет около десяти парламентариев. Приглашения для почти 150 депутатов подготовила Госдума, — рассказал «Известиям» один из источников.

Эту информацию «Известиям» подтвердили в комитете нижней палаты парламента по международным делам, который занимается непосредственно взаимодействием с иностранными коллегами. Там отметили, что список приглашенных постоянно пополняется. Сейчас, например, идет работа по приглашению делегации из Камбоджи.

— Результатом работы наблюдателей, которых мы пригласили, будет объективное отражение хода президентских выборов в мировом информационном и политическом пространстве. Они смогут принимать участие в пресс-конференциях в ЦИК, — отметил в беседе с «Известиями» глава думского комитета Леонид Слуцкий.

Его заместитель Алексей Чепа добавил, что инициатива посетить выборы в России исходила от самих иностранных парламентариев.

— Мы поддержали их намерение. Российская избирательная система открыта, нам нечего скрывать. Аккредитация и предоставление статуса индивидуальных наблюдателей находится в компетенции ЦИК. Мы помогаем с организацией, готовим пригласительные письма. Наблюдатели сами выбирают регион, который хотят посетить, и сами себе оплачивают дорогу, — рассказал депутат.

В ЦИК «Известиям» сообщили, что статус индивидуальных наблюдателей предоставит иностранным законодателям такие же права, как и у представителей, например, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и других международных организаций.

— Это не какие-то пророссийские политики. Речь идет о людях, которые имеют опыт наблюдения за выборами, компетентны с юридической точки зрения, а также разбираются в избирательных технологиях, — уточнил в беседе с «Известиями» член ЦИК Василий Лихачев.

Широкий интерес к мартовским выборам со стороны депутатов отчасти связан с «антироссийской истерией», которая началась во многих западных странах после событий 2014 года. Всё большее число политиков хотят посетить Крым и другие регионы, чтобы лично изучить реальную ситуацию в стране. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил «Известиям», что полуостров готов принять всех международных наблюдателей, которые «способны объективно оценить ситуацию на полуострове и честно донести информацию до мировой общественности».

— Нам скрывать нечего. Пусть приезжают и наблюдают. Это свидетельство позитивных изменений в общественном мнении, в настроениях части политического истеблишмента, того, что здравый смысл постепенно возвращается в европейскую политику, — заявил глава Республики.

В беседе с «Известиями» один из наблюдателей, итальянский депутат Стефано Вальдегамбери отметил, что европейским политикам «чрезвычайно важно иметь возможность всё увидеть своими глазами».

— В этом и заключается принцип демократии, — сказал он. — Именно поэтому я еду на российские выборы. Евросоюзу необходимо налаживать конструктивные отношения с Россией и отказаться от политики санкций.

По предварительным данным ЦИК, общее число международных наблюдателей на президентских выборах в марте 2018 года может составить около 1 тыс. человек. Свои миссии отправят, например, БДИПЧ ОБСЕ, Межпарламентская Ассамблея СНГ, ШОС и другие организации. Зарубежных экспертов также пригласит Совет Федерации. На предыдущих выборах 4 марта 2012 года было в общей сложности аккредитовано 685 иностранных наблюдателей из 58 стран.