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ЦИК потратит 8,8 млн рублей на иностранных наблюдателей

Комиссия оплатит проживание, питание и службу дворецкого для приглашенных на выборы президента РФ представителей международных организаций
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Центризбирком готовится к визиту руководителей международных организаций и иностранных делегаций, которые приедут на выборы президента в Россию. Ведомство оплатит их проживание, питание, транспорт, а также коворкинг-центр и проведение круглых столов. Это обойдется в 8,8 млн рублей, говорится в техническом задании на оказание услуг для ЦИК, копия которого есть в распоряжении «Известий». Комиссия планирует принять представителей пяти международных организаций и коллег из избирательных органов 30 стран. Общее число гостей составит 75 человек.

ЦИК разъяснил правила присутствия иностранных наблюдателей на выборах

По требованию ЦИК, обозначенному в техзадании, пятизвездочная гостиница для гостей должна находиться на расстоянии не дальше одного километра от офиса Центризбиркома, то есть в центре Москвы. Размещать членов делегаций предполагается в номерах классом не ниже «стандартного улучшенного».

Также иностранцев обеспечат трехразовым питанием, прессой, wi-fi, минералкой, чаем и кофе. Кроме того, гости смогут круглосуточно использовать спортзал, бассейн и службу дворецкого. В качестве услуг им предложат стирку вещей, сборку и разборку чемоданов, чистку обуви и прочее обслуживание в номерах, включая организацию питания.

Ресторан, как следует из техзадания, должен находиться в гостинице и иметь панорамный вид «в целях обозревания участниками мероприятия видов города Москвы». Питание предполагается не ниже класса люкс по ГОСТу, «с соответствующим разнообразием ассортимента фирменных блюд и изделий, напитков сложного приготовления». Гостям необходимо предложить на выбор блюда с широким разнообразием мировых кухонь, указано в документе.

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Для работы иностранным делегациям предложат круглосуточный коворкинг-центр. Он будет изолирован от третьих лиц и оборудован компьютерами, принтерами, кондиционером и интернетом.

Член ЦИК Василий Лихачев сообщил, что материальное обеспечение визита предусмотрено в рамках двусторонних договоренностей с некоторыми государствами и международными организациями.

— Когда мы к ним едем, они тоже оплачивают. Это принцип встречных поездок за счет принимающей стороны, — заявил он «Известиям».

Причем этот принцип касается не всех делегаций, уточнил Василий Лихачев. Так, БДИПЧ ОБСЕ, по его словам,  приезжает в Россию только за свой счет. 

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