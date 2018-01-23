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Не закрывшим иностранные счета кандидатам в президенты отменят регистрацию

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Верховный суд вправе отменить по инициативе Центризбиркома регистрацию кандидатов в президенты России, если у них будут выявлены финансовые активы за рубежом. Об этом сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

«В случае, если у кандидата после регистрации обнаруживаются иностранные финансовые инструменты, которые запрещены законом, то регистрация отменяется. ЦИК инициирует этот процесс — регистрацию отменяет Верховный суд по заявлению ЦИК», — приводит его слова «РИА Новости».

По нормам законодательства, кандидаты еще до подачи документов на регистрацию должны закрыть иностранные счета и вклады, а также избавиться от иностранных активов.

Ранее «Известия» писали, что ЦИК потратит 8,8 млн рублей на оплату проживания, питания и транспорта для руководителей международных организаций и иностранных делегаций, которые приедут на выборы в Россию.

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