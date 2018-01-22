ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации доверенных лиц Путина на выборах

Пункт о регистрации доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина включили в повестку заседания ЦИК, назначенного на 22 января. Об этом говорится на сайте Центризбиркома.

Всего в перечень доверенных лиц Путина вошло более 400 фамилий. Первую часть списка, состоящую из 259 человек, ЦИК уже зарегистрировал.

В первый список, в частности, вошли президент международного союза КВН Александр Масляков, главред RT Маргарита Симоньян, гендиректор Большого театра Владимир Урин, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Выборы главы государства назначены на 18 марта. Действующий президент РФ будет участвовать в них как самовыдвиженец. На данный момент избирательный штаб Путина собрал более 1,6 млн подписей в его поддержку.