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Вторую часть списка доверенных лиц кандидата Путина представят в ЦИК

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
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Вторую часть списка доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина к концу дня передадут на утверждение в ЦИК, сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина Александр Румянцев.

«Мы сегодня завершили подготовку второго пакета доверенных лиц, куда вошли представители всех 85 регионов РФ, представили их кандидату, и думаю, что сегодня к концу дня эти списки будут представлены в ЦИК для их подтверждения», — рассказал он.

Всего в список доверенных лиц вошло более 400 фамилий, уточнил Румянцев. Ранее ЦИК России зарегистрировал первую часть списка — 259 человек.

Уже зарегистрированные представители кандидата занимаются заверением собранных в его поддержку подписей, приводит «РИА Новости» слова замначштаба.

Как писал портал iz.ru, в настоящее время в избирательной кампании на пост президента России принимают участие 17 кандидатов. 

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