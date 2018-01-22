Прямой эфир
Сюжет:

Избирательный штаб Путина собрал более 1,6 млн подписей в его поддержку

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свыше 1,6 млн граждан России оставили подписи в поддержку регистрации президента Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства в марте 2018 года. Об этом информирует избирательный штаб политика.

«В понедельник, 22 января, когда все точки сбора подписей закончили свою работу, из регионов поступили сводные данные. В пользу самовыдвижения Владимира Путина собрано более 1 600 000 подписей», — говорится в сообщении на официальном сайте избирательного штаба.

Число собранных за две с половиной недели подписей более чем в пять раз превышает необходимый минимум для регистрации на выборах. По закону для участия в гонке самовыдвиженцам необходимо набрать не менее 300 тыс. подписей.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта. Ранее «Известия» писали, что Владимир Путин может обозначить основные пункты своей предвыборной программы в конце января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РСМ задействует до 5 тыс. студентов в наблюдении за выборами президента
Более 150 иностранных депутатов посетят президентские выборы в России
Иностранных наблюдателей ждут и в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017