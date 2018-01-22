Избирательный штаб Путина собрал более 1,6 млн подписей в его поддержку

Свыше 1,6 млн граждан России оставили подписи в поддержку регистрации президента Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства в марте 2018 года. Об этом информирует избирательный штаб политика.

«В понедельник, 22 января, когда все точки сбора подписей закончили свою работу, из регионов поступили сводные данные. В пользу самовыдвижения Владимира Путина собрано более 1 600 000 подписей», — говорится в сообщении на официальном сайте избирательного штаба.

Число собранных за две с половиной недели подписей более чем в пять раз превышает необходимый минимум для регистрации на выборах. По закону для участия в гонке самовыдвиженцам необходимо набрать не менее 300 тыс. подписей.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта. Ранее «Известия» писали, что Владимир Путин может обозначить основные пункты своей предвыборной программы в конце января.