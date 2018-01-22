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Презентация программы Путина ожидается в январе

Президент может представить предвыборный документ на встрече с доверенными лицами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин может впервые обозначить основные пункты своей предвыборной программы на встрече с доверенными лицами, сообщили собеседники «Известий» в его избирательном штабе. Мероприятие с большой долей вероятности может состояться уже в конце января. По словам официальных представителей штаба, пока неизвестно, планирует ли основной кандидат озвучивать пункты своей программы на этой встрече, но об основных ее тезисах можно будет судить по поручениям Владимира Путина доверенным лицам. Эксперты полагают, что в основу документа лягут инновации в социально-экономической сфере. 

Все детали предстоящего мероприятия с участием основного кандидата и его доверенных лиц станут известны уже на следующей неделе, сообщил «Известиям» источник в предвыборном штабе кандидата. 

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— Тезисы или отдельные пункты предвыборной программы президента могут быть представлены на его встрече с доверенными лицами, — отметил он. 

Ранее «Известия» уже сообщали о предстоящем мероприятии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча пройдет вне рабочего времени главы государства. Окончательный список доверенных лиц, скорее всего, не будет превышать 500 фамилий, говорил сопредседатель предвыборного штаба Александр Румянцев. На сегодняшний день известны 259 доверенных лиц, остальные будут донабраны в два этапа, при этом с их предварительными списками кандидат знакомится лично.

По словам официальных представителей предвыборного штаба Владимира Путина, формат встречи президента с доверенными лицами пока обсуждается.

— Под него будет выбрано место в Москве. Дата зависит от графика Путина как действующего президента. Надеемся, до конца января. Будут ли озвучены какие-то пункты программы — неизвестно. Но точно прозвучат поручения доверенным лицам, по которым, не исключено, можно будет судить о контурах программы, — заявила «Известиям» сопредседатель штаба Елена Шмелева.

При этом она добавила, что программа будет представлена через штаб и с ней подробно ознакомятся все, кто напрямую связан с его работой.

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— Есть понимание того, что программа будет затрагивать самый широкий спектр вопросов. С нашей стороны, безусловно, есть некоторое участие в подготовке справочной информации и аналитических материалов. Однако полностью с текстом мы еще не ознакомлены, все-таки это прерогатива самого кандидата, — добавила сопредседатель штаба.

Эксперты, в свою очередь, считают, что презентация предвыборной программы, так же как и послание Федеральному собранию, станет одним из важнейших событий предвыборной кампании. По мнению политолога Андрея Колядина, эти мероприятия не должны пересекаться между собой.

— По своей специфике презентация программы и выступление перед парламентом — разные форматы. Про политику, внутреннюю и внешнюю, скорее всего, будет в большей степени сказано на выступлении перед парламентариями. На встрече с доверенными лицами Владимир Путин, вероятно, поговорит о социально-экономической повестке и инновациях, которые он как кандидат намерен осуществлять после победы на выборах, — заявил «Известиям» эксперт.

Он также полагает, что будет различаться и тональность этих выступлений. На встрече с доверенными лицами Владимир Путин будет ориентироваться на инновации и реформы, а стабильность и традиционность будут доминировать в выступлении перед Федеральным собранием, предположил Андрей Колядин. 

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Роль социально-экономической повестки в предвыборной программе Владимира Путина признает и политолог Аббас Галлямов. По его мнению, она будет ориентирована на массового избирателя.

— Электорат в основном волнует положение дел в экономической плоскости. Именно поэтому Владимир Путин и будет делать акцент на социально-экономическую повестку, — сказал эксперт.

По его мнению, в первую очередь основной кандидат затронет экономические вопросы и пояснит, как они будут решены. 

О начале подготовки главного документа предвыборной кампании Владимира Путина стало известно летом 2017 года. Основная работа над программой велась в администрации президента. Ранее «Известия» писали о том, что свои предложения в программу также готовят члены высшего совета «Единой России» (ВС ЕР). Специально созданная для этого рабочая группа при ВС ЕР работала над предложениями по изменению партийного законодательства, чтобы изменить принципы партстроительства и перейти на региональную повестку. Эту же тему в начале осени 2017-го развивал и близкий к кремлевской администрации Экспертный институт социальных исследований.

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