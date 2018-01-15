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Путин призвал ЦИК принять дополнительные меры для голосования инвалидов

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Президент России Владимир Путин рекомендовал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) принять дополнительные меры, чтобы создать людям с ограничениями по здоровью условия для голосования на выборах главы государства.

«Рекомендовать Центральной избирательной комиссии РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ принять дополнительные меры по созданию инвалидам условий для голосования на выборах и референдумах всех уровней», — приводит ТАСС выдержки из перечня поручений главы государства по итогам прошедшей 5 декабря встречи с инвалидами и профильными общественными организациями.

Президент также рекомендовал принять дополнительные меры для обеспечения доступности инвалидам избирательных участков и информации о ходе подготовки и проведения выборов и референдумов.

5 декабря прошлого года Путин отметил на встрече с инвалидами, что люди с ограниченными возможностями должны иметь возможность полноценно и комфортно принять участие в голосовании.

Напомним, в конце декабря Путин подписал закон о выделении не менее 10% парковочных мест для автомобилей инвалидов.

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