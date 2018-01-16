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В штабе Путина отреагировали на сообщения о нарушениях при сборе подписей

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Большинство сообщений о нарушениях при сборе подписей, поступающих в предвыборный штаб действующего президента РФ и кандидата-самовыдвиженца на выборах 2018 года Владимира Путина, являются ложными.

Об этом заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. Он назвал большую часть таких сигналов «выдумками недоброжелателей».

«Это желание каких-то сил сделать видимость нелегитимности на ровном месте. Но те случаи, которые подтверждаются, мы над ними работаем», — приводит «РИА Новости» слова Кондрашова. 

Пресс-секретарь предвыборного штаба Путина рассказал, что порядка 200 подписей, собранных на нескольких предприятиях Курганской области, были забракованы.

По его словам, информация об этих конкретных нарушениях поступила «с места».

Как передавал портал iz.ru, в предвыборном штабе сообщили, что на 16 января в поддержку самовыдвижения Путина россияне собрали свыше 1 млн подписей. 

По закону кандидаты в президенты в рамках самовыдвижения обязаны собрать не менее 300 тыс. подписей. Выборы главы государства состоятся в РФ 18 марта. Подробная информация доступна в сюжете портала iz.ru.

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