Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% семей к 2025 году

Президент России Владимир Путин поручил возглавляемому премьер-министром Дмитрием Медведевым совету по стратегическому развитию и приоритетным проектам сделать жилищную ипотеку доступной для 50% российских семей к 2025 году.

Об этом говорится в подписанном Путиным протоколе заседания совета, состоявшегося 20 декабря 2017 года. Как отмечается в документе, совет должен работать над выполнением поручения совместно с Центробанком и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Путин также поручил ускорить рост количества семей, ежегодно берущих ипотеку и увеличить объем строительства жилья до 120 млн кв. м в год к 2025 году, передает «Интерфакс».