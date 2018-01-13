Рекорд по выдаче ипотеки в России побит в ноябре 2017 года, когда за месяц было выдано займов на 232,6 млрд рублей.

Информацию об этом предоставил Центробанк РФ.

За первые 11 месяцев 2017 года было выдано 935,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму в 1,73 трлн рублей, что на 24% больше, чем в 2016 году, сообщает НСН.

Отмечается, что это стало возможным благодаря снижению процентной ставки ниже 10%.

10 января правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам семьям с детьми.

Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трех или пяти лет при рождении второго или третьего ребенка у заемщиков в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Условия действуют для семей, которые возьмут кредит на покупку жилья на первичном рынке или решат рефинансировать действующий.

21 декабря Центробанк России обсуждал новые ограничения по ипотеке. Регулятор готов ввести их, чтобы избежать возникновения пузыря в этом сегменте рынка, подобного тому, который привел к кризису в Соединенных Штатах в 2008 году.

ЦБ обеспокоен планами к 2020 году в два раза увеличить рост ипотечного кредитования в России — с 4,8 трлн рублей до 10 трлн рублей, которые заложены в стратегии Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Рост ипотечного рынка к 2020 году, ожидаемый АИЖК, обязательно приведет к потере качества кредитования, уверены в ЦБ, и готовы в связи с этим ввести новые ограничения.