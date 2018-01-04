Маткапитал, льготы на ЖКХ и ипотека

В России продлили программу материнского капитала — программа будет действовать еще в течение трех лет. О том, что Владимир Путин подписал соответствующий закон, стало известно в пятницу, 29 декабря. Это — лишь один из пунктов масштабной программы, направленной на поддержку многодетных семей, а также молодых или малоимущих родителей. На какие выплаты и льготы они могут рассчитывать в 2018 году — разбирался портал iz.ru.

Материнский капитал продлили до 2021 года

Одна из самых обсуждаемых и востребованных программ в сфере демографической политики последних лет была продлена до 2021 года. Срок действия программы, которую ввели в 2007 году, истекал в декабре 2017-го, однако Владимир Путин ранее предложил ее продлить, поскольку, по его словам, программа стала хорошим стимулом для семей, планирующих родить больше одного ребенка.

Материнский капитал предоставляется единоразово и выдается после рождения второго и последующих детей в виде сертификата — в 2016 и 2017 его сумма составила 453 тыс. рублей. В наступающем году она останется такой же.

matkap1 Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/A. Shalamov

Потратить материнский капитал просто так его нельзя — чтобы убедиться, что деньги действительно будут использованы в интересах ребенка, создатели программы предусмотрели конкретный список целей. В него, например, входят расходы на образование или на улучшение жилищных условий.

Маткапитал можно будет получать ежемесячно

Зато с 2018 года родители, действительно нуждающиеся в финансовой поддержке, впервые смогут получить средства материнского капитала в виде небольших, но ежемесячных выплат. Сумма сертификата при этом остается той же.

Воспользоваться новой мерой господдержки смогут только те, кто станет родителями второго или последующего ребенка после наступления 2018-го — оформить такие выплаты можно будет одновременно с подачей документов на оформление маткапитала. Сделать это можно будет в отделениях Пенсионного фонда уже с января.

Претендовать на такие выплаты можно, если ежемесячный доход каждого из членов семьи (включая маленьких детей) меньше полутора установленных прожиточных минимумов, установленных в регионе, где живет семья.

matkap2 Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Государство поможет с ипотекой

С января 2018 года в силу также вступает новая программа ипотечного кредитования, рассчитанная на поддержку многодетных родителей. О ее необходимости Владимир Путин говорил на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, которое состоялось в Кремле в ноябре 2017 года.

На помощь могут рассчитывать те, кто берет ипотеку больше, чем под 6% годовых — тогда оставшуюся разницу поможет «закрыть» государство. Например, если речь идет о 10% годовых, государство оплатит 4%.

При этом, как рассказал журналистам в конце ноября 2017 года глава Минстроя Михаил Мень, воспользоваться новой госпрограммой смогут и те семьи, которые уже взяли кредит на жилье — на этот случай предусмотрена возможность рефинансирования текущей ипотеки.

Необходимо учитывать, что официально в законе единые критерии многодетной семьи не установлены и могут меняться от региона к региону. Чаще всего, речь идет о семьях с тремя и более детьми. При этом большинство льгот полагаются уже после рождения второго ребенка, а в некоторых регионах (например, в республике Марий Эл) многодетными считаются семьи, где родились четыре ребенка и больше.

matkap3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Появятся новые единоразовые выплаты, а ежемесячные — увеличатся

Если многодетные семьи в России поддерживали всегда, то с 2018 года на финансовую поддержку можно будет рассчитывать уже после рождения первенца — на этот случай предусмотрены ежемесячные выплаты, которые родители будут получать до достижения ребенком полутора лет. Их размер составит в среднем около 10 тыс. рублей, однако в каждом конкретном случае они будут рассчитываться в индивидуальном порядке — во многом это зависит от установленного в регионе прожиточного минимума.

«Выплаты будут определены в размере прожиточного минимума ребенка в регионе и семьям с доходами, размер которого не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения», — пояснил президент в ноябре 2017 года.

Ожидается, что до 2021 года на эти цели выделят около 144 млрд рублей.

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Кроме того, вдвое увеличатся уже существующие единовременные выплаты при рождении ребенка. В 2018 году они составят 10 тыс. рублей для малообеспеченных семей и 15 тыс. рублей — для матерей одиночек. В конце 2017-го года также стало известно, что 60 субъектов РФ получат около 50 млрд рублей на выплату дотаций многодетным семьям в 2018 году.

Отдельная строка в расходах — поддержка родителей, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями. Сейчас они получают в среднем около 6 тыс. рублей месяцев в качестве компенсации расходов на уход за ребенком-инвалидом, однако с января 2018 года эта сумма вырастет вдвое и составит 12 тыс. рублей.

Бесплатное питание в школах, компенсация за ЖКХ и другие льготы

Помимо прямых денежных выплат родители троих и более детей, а также малообеспеченные семьи могут рассчитывать и на другие льготы. Дети из малообеспеченных семей, не достигшие 15 лет, например, имеют право на бесплатные путевки в санатории и дома отдыха.

Полный список льгот, которые предоставляются многодетным семьям, приведен в соответствующем указе президента РФ.

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Речь идет, в том числе, о бесплатных лекарствах, выписанных врачами для детей до шести лет, бесплатном проезде на общественном транспорте, приоритете при приеме в школы и детские сады, праве на бесплатное питание в школе, а также на бесплатную парковку.

Кроме того, многодетные семьи могут платить меньше по счетам за ЖКХ — по закону, им положена скидка в размере до 30% (разницу в стоимости возмещает государство). В наступающем году она, также как и выплаты на приобретение товаров для детей, должна удвоиться.