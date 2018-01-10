Кабмин РФ утвердил правила господдержки ипотеки для семей с детьми

Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам семьям с детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трех или пяти лет при рождении второго или третьего ребенка у заемщиков в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Условия действуют для семей, которые возьмут кредит на покупку жилья на первичном рынке или решат рефинансировать действующий.

Ожидается, что решение позволит выдать данным категориям граждан до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах при рождении первенца. Сумма выплат будет рассчитываться индивидуально, исходя из дохода семьи, который не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума.