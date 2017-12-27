Стали известны крупнейшие ипотечные кредиторы России

Крупнейшими ипотечными кредиторами России стали Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк.

Такие данные были получены в ходе совместного исследования Агентства ипотечного жилищного кредитования и компании Frank RG, передает «РИА Новости».

Рыночная доля Сбербанка за 11 месяцев 2017 года составила 52%, банк выдал ипотеки на 929 млрд рублей. Второе место занял ВТБ24 с долей рынка в 18% и объемом выдачи 322,2 млрд рублей. Третье место у Газпромбанка с долей в 3,6% и объемом выдачи в 64,7 млрд рублей.

Всего в рейтинге представлены 15 кредитных организаций, замыкает его Промсвязьбанк, о санации которого ЦБ заявил в середине декабря, с долей на рынке 0,7% и объемом выдачи в 11,7 млрд рублей.

Лидером по темпам роста ипотечного портфеля за 11 месяцев с показателем 42% является Райффайзенбанк, его портфель вырос до 99,6 млрд рублей.

Единственный банк, у которого объем ипотечного портфеля за отчетный период сократился, — это санируемый банк «ФК «Открытие». Падение составило 5,2% — до 70,8 млрд рублей.

20 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что за 2017 год россияне взяли свыше 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму почти в 2 трлн рублей. Глава государства указал, что необходимо и дальше развивать ипотечное кредитование и снижать процентные ставки по жилищным кредитам.