Прямой эфир

Стали известны крупнейшие ипотечные кредиторы России

0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупнейшими ипотечными кредиторами России стали Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк.

Такие данные были получены в ходе совместного исследования Агентства ипотечного жилищного кредитования и компании Frank RG, передает «РИА Новости».

Рыночная доля Сбербанка за 11 месяцев 2017 года составила 52%, банк выдал ипотеки на 929 млрд рублей. Второе место занял ВТБ24 с долей рынка в 18% и объемом выдачи 322,2 млрд рублей. Третье место у Газпромбанка с долей в 3,6% и объемом выдачи в 64,7 млрд рублей.

Всего в рейтинге представлены 15 кредитных организаций, замыкает его Промсвязьбанк, о санации которого ЦБ заявил в середине декабря, с долей на рынке 0,7% и объемом выдачи в 11,7 млрд рублей.

Лидером по темпам роста ипотечного портфеля за 11 месяцев с показателем 42% является Райффайзенбанк, его портфель вырос до 99,6 млрд рублей.

Единственный банк, у которого объем ипотечного портфеля за отчетный период сократился, — это санируемый банк «ФК «Открытие». Падение составило 5,2% — до 70,8 млрд рублей.

20 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что за 2017 год россияне взяли свыше 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму почти в 2 трлн рублей. Глава государства указал, что необходимо и дальше развивать ипотечное кредитование и снижать процентные ставки по жилищным кредитам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Набиуллина не видит рисков возникновения в РФ «ипотечного пузыря»
МЭР: ипотечные ставки в России впервые в истории опустились ниже 10%

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017