Минстрой не исключил снижение ставки по ипотеке до 6%

Ставки ипотечного кредитования могут снизиться до 6% годовых к 2022 году, заявил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

10 января правительство РФ утвердило правила по субсидированию ставки по ипотеке до 6% в течение трех или пяти лет при рождении второго или третьего ребенка у заемщиков в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Программа коснется покупателей жилья на первичном рынке и желающих рефинансировать старый кредит.

«Мы будем смотреть, как будут развиваться события, не исключаем, что к завершению программы ипотечные ставки снизятся до 6%», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Министр отметил, что потенциально в программе по субсидированию ставки могут участвовать 620 тыс. семей, а 730 тыс. семей смогут рефинансировать существующий ипотечный кредит.