Тарифам ЖКХ добавят прозрачности

Управляющие компании (УК) будут обязаны раскрывать жильцам структуру тарифов на свои услуги. Соответствующие поправки в ряд нормативных актов, регулирующих управление многоквартирными домами, подготовлены Министерством строительства и ЖКХ. Помимо этого, УК придется заранее извещать жильцов о повышении цен на услуги и проведении ремонтных работ. Подобные новации повысят ответственность управляющих организаций и позволят гражданам избежать переплат, считают эксперты.

Правила оповещения пользователей услуг управляющей компании и жилищных кооперативов значительно ужесточаются. УК будут обязаны за месяц информировать жильцов о повышении тарифов ЖКХ и раскрывать информацию о том, из чего складывается стоимость услуг по управлению многоквартирным домом. Эти требования впервые предусмотрены в подготовленных Минстроем поправках в ряд нормативных актов, регламентирующих управление многоквартирными домами (текст документа есть в распоряжении «Известий»).

Согласно новым требованиям сведения об увеличении цен на услуги, предоставляемые УК, а также о росте тарифов ЖКХ должны быть вывешены на видном месте в подъезде дома. При этом извещение необходимо печатать на официальном бланке компании. А оповещать жильцов о введении новых тарифов — не менее чем за 30 суток до поступления платежки.

Информация о других плановых мероприятиях управляющих компаний должна быть предоставлена собственникам жилья не позднее чем за трое суток до проведения работ. Речь прежде всего о ремонте и осмотрах зданий. Сейчас на практике УК извещают только о плановых отключениях воды и прочих коммунальных ресурсов.

Еще одно важное нововведение касается стоимости услуг управляющей компании. В поправках указано, что размер платы в пользу УК определяется на общем собрании собственников жилья. И действует один год. При этом управляющие компании будут обязаны предоставить гражданам положение о размере оплаты не менее чем за 30 дней до даты собрания.

В поправках появились и другие положения. В частности, регламентируются сроки приема и фиксации заявки по поводу неисправности систем и устранения неполадки, ответственность за невыполнение заявки в срок. Подробно описаны требования к персоналу. Например, сотрудник службы при осуществлении услуги по ремонту, если требуется его присутствие в жилом помещении, должен иметь при себе не только необходимый перечень документов, подтверждающих его рабочий статус, но также и распечатанную заявку и даже бахилы, чтобы не создать дискомфортных условий для собственника.

Еще один пункт — УК придется доводить до жильцов сведения о местах накопления отходов и сбора отходов с 1-го по 4-й класс по виду опасности. Речь идет о таком опасном мусоре, как отработанные ртутьсодержащие лампы, и другом. В частности, УК обязана разместить в помещениях общего пользования в жилых домах соответствующую памятку. При этом ответственность за наличие опасных отходов в общем мусоре будет нести управляющая компания.

— Мы предлагаем сделать обязательным не просто выполнение определенного перечня работ, но и утвердить базовые критерии качества обслуживания, — пояснили «Известиям» в Минстрое.

Подробное предоставление информации о работе и стоимости услуг УК дает собственникам жилья возможность избежать переплат за навязанные услуги, считает юрист судебно-аналитического отдела Heads Consulting Александра Елизарова.

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин поддержал нововведения, предлагаемые Минстроем.

— УК теперь будут более активно шевелиться, доказывать свою полезность для жильцов. Зачастую многие компании не утруждают себя элементарными вещами. Например, поговорить с людьми, не превращая бытовую проблему в повод недовольства гражданина властью, — отметил депутат.

Такие правила уже давно стоило ввести, считает первый заместитель председателя комитета Общественной палаты РФ по общественному контролю Артем Кирьянов.

— Нет никаких сомнений, что люди, которые платят УК, должны обладать доступом к любой информации. К сожалению, сейчас это не так в 99% случаев, — рассказал он. Также необходимо усиление контроля за тем, как новые правила соблюдаются, подчеркнул Артем Кирьянов.

Подготовленные Минстроем поправки детально описывают обязанности УК, за счет этого не остается места для произвольных толкований правил работы управляющих организаций. В результате качество услуг и прозрачность отрасли должны заметно возрасти, считают в ведомстве.