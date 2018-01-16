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Россияне собрали более миллиона подписей в поддержку выдвижения Путина

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук
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В пользу выдвижения действующего главы государства Владимира Путина в президенты РФ было собрано более миллиона подписей. Об этом сообщил его предвыборный штаб.

«По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей», — цитирует сообщение штаба «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, накануне начал работу предвыборный сайт Владимира Путина. Портал имеет два адреса: putin2018.ru и путин2018.рф. На портале можно ознакомиться с биографией действующего президента, «дневником» его избирательной кампании и списком доверенных лиц.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент идет подготовка встречи Владимира Путина со своими доверенными лицами. Ее точная дата пока неизвестна. Она может состояться после регистрации полного списка доверенных лиц.

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