РСМ задействует до 5 тыс. студентов в наблюдении за выборами президента

Российский союз молодежи (РСМ) планирует задействовать от 3 до 5 тыс. студентов в общественном наблюдении за выборами президента России, которые пройдут во всех регионах страны 18 марта. Об этом сообщил глава союза Павел Красноруцкий.

По его словам, за выборами будет следить корпус общественных наблюдателей, который уже пять лет осуществляет мониторинг сдачи ЕГЭ. Они будут работать абсолютно бесплатно и перед выборами пройдут специальную подготовку.

«Мы договорились с Общественной палатой Российской Федерации, чтобы этот корпус общественных наблюдателей подключить к независимому общественному наблюдению за процедурой проведения выборов», — пояснил председатель РСМ. Его цитирует «РИА Новости».

Павел Красноруцкий отметил, что Союз молодежи подпишет соглашение о наблюдении на выборах с общественными палатами всех 85 регионов России. К настоящему моменту уже заключены семь таких соглашений.

17 января член Центризбиркома Николай Левичев сообщил, что дипломаты из любых иностранных государств могут присутствовать в качестве наблюдателей на выборах президента России при получении приглашения от Центризбиркома (ЦИК), президента России, Госдумы или Совфеда.