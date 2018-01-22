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Эксперты КГИ рассказали о возрасте кандидатов на пост президента РФ

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Комитет гражданских инициатив (КГИ) назвал возраст кандидатов на пост президента России. По данным исследователей, возраст участников президентской гонки разнообразен: самому старшему участнику 71 год, самому молодому — 35 лет.

«Самым старшим является ветеран президентских кампаний, 71-летний Владимир Жириновский (для него эта кампания шестая), самым молодым — 35-летний Станислав Полищук», — говорится в докладе КГИ.

Исследователи сообщили, что по состоянию на 1 января 2018 года только пятеро кандидатов, выдвигавшихся на нынешних выборах, были старше 60 лет, возраст 10 кандидатов варьировался от 50 до 60 лет, еще 14 кандидатов — от 40 до 50 лет. Еще семь кандидатов были моложе 40 лет.  Доклад подготовили эксперты комитета Александр Кынев, Аркадий Любарев и Андрей Максимов в рамках проекта «Выборы в России: независимый аудит»

Ранее ЦИК России сообщил, что в избирательной кампании на пост президента РФ принимают участие 17 кандидатов — два самовыдвиженца и 15 партийных кандидатов.

Президентская кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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