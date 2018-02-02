Памфилова заявила об избавлении избирательных списков от «мертвых душ»

Из избирательных списков удалены «мертвые души» и «двойники», численность избирателей в РФ сейчас составляет 108,9 млн человек, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«У нас сформирован список избирателей. Он вывешен на сайт, у нас сейчас численность избирателей на территории РФ 108 968 869 человек плюс численность избирателей и участников референдума за пределами РФ — 1 850 408 человек», — приводит заявление Памфиловой «РИА Новости».

По ее словам, все избиркомы проделали добросовестную работу по формированию реестра избирателей, в списках больше нет «мертвых душ» и «двойников», когда люди выписаны из одного места жительства и прописаны в другом, а числятся в обоих списках.

Напомним, ранее Центризбирком РФ озвучил слоган избирательной кампании, который будет использоваться на выборах президента РФ. Девиз будет звучать так: «Наша страна, наш президент, наш выбор!».

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова также раньше, что в бюллетене для голосования на выборах президента России будут заявлены не более восьми кандидатов.