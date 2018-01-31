ЦИК: на выборах президента России будет не более восьми кандидатов

Не более восьми кандидатов будут заявлены в бюллетене для голосования на выборах президента России. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Уже сейчас понятно, что в бюллетене для голосования будет не более восьми человек», — сказала Памфилова.

Напомним, 31 января в 18:00 мск Центризбирком завершил прием документов от претендентов на пост главы государства для регистрации на предстоящих выборах.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.