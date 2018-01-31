Собчак представила в ЦИК подписи избирателей

Телеведущая Ксения Собчак, которая была выдвинута на выборы президента РФ от партии «Гражданская инициатива», в среду представила в ЦИК необходимый пакет документов и подписи избирателей для регистрации в качестве кандидата.

По данным штаба телеведущей, в ее поддержку собрано 105 тыс. подписей со всех регионов России, кроме Чечни, Крыма и Севастополя. Подписи были сданы в ЦИК в 24 прозрачных ящиках.

Прием документов кандидатов и подписей в их поддержку завершится сегодня, 31 января, в 18:00 по московскому времени. Только зарегистрированные кандидаты попадут в избирательный бюллетень.

Ранее в Центризбирком были переданы документы для регистрации в качестве кандидата нынешнего президента России Владимира Путина. Всего в поддержку главы государства было собрано более 1,6 млн подписей.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года.