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Собчак представила в ЦИК подписи избирателей

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Телеведущая Ксения Собчак, которая была выдвинута на выборы президента РФ от партии «Гражданская инициатива», в среду представила в ЦИК необходимый пакет документов и подписи избирателей для регистрации в качестве кандидата.

По данным штаба телеведущей, в ее поддержку собрано 105 тыс. подписей со всех регионов России, кроме Чечни, Крыма и Севастополя.  Подписи были сданы в ЦИК в 24 прозрачных ящиках. 

Прием документов кандидатов и подписей в их поддержку завершится сегодня, 31 января, в 18:00 по московскому времени. Только зарегистрированные кандидаты попадут в избирательный бюллетень.

Ранее в Центризбирком были переданы документы для регистрации в качестве кандидата нынешнего президента России Владимира Путина. Всего в поддержку главы государства было собрано более 1,6 млн подписей.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года.

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