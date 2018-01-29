Подписи в поддержку Путина переданы в ЦИК

Представители избирательного штаба Владимира Путина передали в Центризбирком (ЦИК) подписи избирателей, а также другие документы, необходимые для регистрации его кандидатуры на выборах президента РФ.

«Около 315 тыс. подписей», — приводит слова пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова «РИА Новости».

Всего же в поддержку Путина было собрано более 1,6 млн подписей.

Кондрашов также рассказал, что в день подачи документов, 29 января, состоится встреча доверенных лиц кандидата, которые «отработают тезисы» для предстоящей с ним встречи.

Таким образом, действующий президент России Владимир Путин стал первым из 14 кандидатов, кто представил в ЦИК подписи избирателей.

Их проверка займет от семи до восьми дней.