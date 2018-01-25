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Избирательные штабы Путина открылись во всех регионах России

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Избирательный штаб Владимира Путина завершил формирование всех региональных отделений — штабы открыты в каждом субъекте РФ. Об этом заявила сопредседатель избирательного штаба российского лидера Елена Шмелева.

«Всего открыто 85 штабов — в каждом из субъектов федерации. На базе каждого из них будет действовать также общественная приемная», — говорится в сообщении на сайте избирательного штаба кандидата в президенты.

Президент России Владимир Путин участвует в выборах главы государства 18 марта как самовыдвиженец.

Как показал последний опрос ВЦИОМа, за Владимира Путина на президентских выборах готовы проголосовать три четверти опрошенных россиян.

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