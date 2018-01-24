Лидер Монархической партии снялся с выборов из-за двойного гражданства

Глава Монархической партии Антон Баков не будет участвовать в выборах президента России, поскольку является гражданином двух стран — России и Гамбии. Об этом Баков заявил 24 января на пресс-конференции в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

«Я вынужден снять свою кандидатуру, так как имею гражданство Гамбии. Это не позволяет мне участвовать в выборах», — сказал Баков, пояснив, что долго консультировался с юристами, которые дали ему такой ответ.

Баков сообщил, что подпишет документы о снятии своей кандидатуры в течение часа во время онлайн-конференции с Центральной избирательной комиссией.

Лидер Монархической партии РФ подал документы для участия в выборах 26 декабря.

23 января глава ВЦИОМа привел данные соцопроса, согласно которым на выборах президента 18 марта более 70% россиян намерены поддержать Владимира Путина.