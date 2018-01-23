Более 70% россиян намерены поддержать Путина на предстоящих выборах

Почти три четверти опрошенных россиян готовы проголосовать за Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, второе место поделили предприниматель Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6% голосов.

«Ксения Собчак на третьем месте — пока 1,2% ее рейтинг, Григорий Явлинский и Борис Титов набирают меньше 1% голосов каждый», — сообщил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров в эфире радиостанции «Вести FM» во вторник, 23 января.

Федоров отметил, что порядка 0,6% опрошенных избирателей сообщили о намерении прийти на выборы и испортить бюллетень, есть и те, кто вообще не пойдет на выборы.

«Есть, конечно, и те, кто затрудняется ответить, а также те, кто проголосовал бы за другого кандидата, не вошедшего в наш предварительный список», — цитирует Федорова «РИА Новости».

22 января Жириновский пообещал, что в случае победы на выборах объявит амнистию, введет талоны на питание для малоимущих и арестует главу «Роснано» Анатолия Чубайса.