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Жириновский пообещал арестовать Чубайса в случае своего избрания президентом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Кандидат в президенты РФ от партии ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что в случае победы на выборах объявит амнистию, введет талоны на питание для малоимущих и арестует главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом глава ЛДПР заявил на встрече со своими доверенными лицами.

«Подпишу указ об амнистии. Сегодня 650 тыс. [человек] в местах лишения свободы, часть из них совершили малозначительные проступки. А мы их оторвали от семьи, и они выходят нездоровыми именно из-за тюремных посиделок», –– ответил Жириновский на вопрос о том, какими будут его первые три указа в качестве президента.

Также политик отметил, что есть смысл подумать о введении продовольственных талонов.

«Может быть, подумать ввести талоны на питание, и самые малообеспеченные могли бы в специальных магазинах по талонам [покупать питание]. В Америке 42 млн человек питаются по талонам, надо 22 млн наших [граждан] дать талоны, чтобы они знали, что голодать не будут», –– цитирует ТАСС лидера ЛДПР.

В заключении Жириновский добавил, что в случае победы на выборах изменит структуры власти.

«[Анатолия] Чубайса арестовать на второй день! Самое главное — поменять структуры власти, иначе они будут саботировать», –– сказал глава ЛДПР.

17 января портал iz.ru опубликовал рейтинг кандидатов в президенты России, составленный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, явка на выборах составит 70%. При этом за Владимира Жириновского готовы проголосовать 6,1% опрошенных.

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