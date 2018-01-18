Жириновский купил в аптеке допинговый препарат на пробу

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский купил в аптеке на Тверской улице Москвы лекарство «Милдронат», содержащее вещество мельдоний. Этот препарат запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Я проверю, раз весь мир шумит, раз он продается», — заявил политик.

Аптекарь предупредил покупателя, что «Милдронат» назначает врач. Жириновский пообещал посоветоваться с доктором, но самостоятельно прочел инструкцию к препарату, сообщает «РИА Новости».

По данным экспертов, которые приводит агентство, продажи в России медикаментов на основе мельдония растут уже два года подряд — после спортивного скандала вокруг этого препарата.

В медицинской практике эти лекарства применяются в терапии широкого спектра сердечных заболеваний и при лечении инсультов. Прием такого средства повышает работоспособность и позволяет легче переносить физическое перенапряжение.

В применении препарата уличили ряд спортсменов. В частности, теннисистка Мария Шарапова из-за этого была дисквалифицирована на 15 месяцев.

Как писал iz.ru, 7 декабря глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присоединении Антидопингового центра к МГУ им. М.В. Ломоносова.