Явлинский принесет в ЦИК подписи для выдвижения на выборы 30 января

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский собрал необходимое количество подписей в поддержку своего выдвижения на выборы президента России и намерен во вторник, 30 января, передать подписанные листы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом сообщила пресс-служба «Яблока».

«Избирательный штаб кандидата в президенты Григория Явлинского приступил к формированию папок с подписными листами, которые будут переданы в ЦИК во вторник, 30 января», –– говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЦИК будет осуществлять прием подписных листов до вечера 31 января.

17 января стало известно, что Явлинский собрал 105 тыс. подписей, которые необходимы для выдвижения в качестве кандидата на пост президента России.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина для участия в выборах президента собрано более 1,5 млн подписей. Это в пять раз больше необходимого.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.