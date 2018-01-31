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Сурайкин передал в ЦИК подписи для регистрации на выборах

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Представитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин передал в ЦИК РФ подписи избирателей для регистрации на выборах.

«104 972 лучших подписей, поставленных гражданами в поддержку Сурайкина, были отобраны сотрудниками аппарата ЦК партии и партийными активистами из числа собранных по всей России подписей», — отметили официальные представители предвыборного штаба кандидата, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Всего в поддержку Сурайкина «Коммунисты России» смогли собрать более 170 тыс. подписей.

Ранее в среду в ЦИК представила подписи телеведущая Ксения Собчак.

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