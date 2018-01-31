Психолог Козлов принес в ЦИК пустые листы вместо подписей избирателей

Психолог Михаил Козлов, выдвинутый на выборы президента России в качестве кандидата от Партии социальной защиты, принес в Центризбирком пустые листы вместо подписей избирателей. Кандидат заявил, что не рассчитал своих сил для участия в предвыборной кампании, передает «Федеральное агентство новостей».

«Немножко не рассчитал свои возможности, особенно финансовые», — сказал Козлов, который принес в ЦИК 25 пачек с листами чистой бумаги в подарочных коробках.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ обнаружила признаки фальсификации в документах Козлова. В частности, нарушения были выявлены в предоставленной Козловым в ЦИК доверенности на финансового уполномоченного. В связи с этим ЦИК намерен направить данные о нарушении в Следственный комитет.

Выдвигая свою кандидатуру в декабре 2017 года, Козлов заявил, что намерен бросить вызов другим кандидатам и провести предвыборную кампанию без использования денег. Он утверждал, что будет рассчитывать на свои «навыки убеждения».

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.