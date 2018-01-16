ЦИК обнаружила признаки фальсификации в документах кандидата Козлова

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ обнаружила признаки фальсификации в документах, поданных кандидатом на участие в президентских выборах от Партии социальной защиты Михаилом Козловым.

Об этом заявил замглавы ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что Центризбирком намерен направить данные о нарушении в Следственный комитет.

Признаки фальсификации обнаружены в предоставленной Козловым в ЦИК доверенности на финансового уполномоченного, передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, Партия социальной защиты объявила о решении выдвинуть Козлова для участия в президентской гонке по итогам состоявшегося 24 декабря съезда.

Сам Козлов тогда заявил, что намерен бросить вызов другим кандидатам и провести предвыборную кампанию без использования денег. Он говорил, что рассчитывает на свои «навыки убеждения».

Выборы главы государства состоятся в России 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря. Подробная информация о ее ходе доступна в сюжете портала iz.ru.